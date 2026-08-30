(ANSA) - WASHINGTON, 30 AGO - Come era accaduto con il Golfo del Messico, dopo che Donald Trump lo aveva ribattezzato Golfo d'America, Google ha aggiornato l'applicazione 'maps', rinominando il Lago Ontario in Lake America in seguito all'ordine esecutivo del presidente. Il cambiamento però riguarda solo gli Stati Uniti. Chi apre 'maps' dal Canada troverà ancora il vecchio nome. Google ha spiegato in una nota di aver seguito la prassi di utilizzare la denominazione ufficiale fornita dallo U.S. Geographic Names Information System. "Gli utenti che utilizzano Maps negli Stati Uniti vedranno 'Lake America', quelli in Canada continueranno a vedere 'Lake Ontario', mentre chi si trova al di fuori di Stati Uniti e Canada visualizzerà entrambi i nomi", ha affermato il gigante del tech nella nota. (ANSA).