(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Dopo diversi anni di relativa resilienza, l'economia italiana sta perdendo spinta propulsiva con l'inflazione che erode potere d'acquisto e il sostegno di bilancio europeo che si esaurisce". Lo scrive Goldman Sachs nel suo rapporto mensile 'Global Economics Wrap-Up', che si aspetta una crescita del Pil italiano dello 0,8% per il 2026, seguita da una frenata a 0,5% l'anno prossimo. L'area euro segnerebbe +1% e poi +0,9%: fa peggio dell'Italia solo la Francia fra crisi politica e fiscale, con una stima di crescita di 0,2% e 0,1% rispettivamente. (ANSA).