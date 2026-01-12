(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - 'Hamnet' ha vinto ai Golden Globe come miglior film drammatico. Il film di Chloe Zhao ha battuto 'Frankenstein', 'Un semplice incidente', 'The Secret Agent', 'Sentimental Value' e 'Sinners'. Sul palco con il cast è salito anche Steven Spielberg, in veste di produttore. 'Una battaglia dietro l'altra' di Paul Thomas Anderson è stato premiato nella categoria del miglior film comico/musical. Premiato il brasiliano Wagner Moura per 'The Secret Agent', come migliore attore protagonista in un film drammatico. Jessie Buckley è la miglior attrice protagonista per 'Hamnet'. (ANSA).