(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - Gli Stati Uniti sostengono una rapida ripresa delle vendite di gas naturale russo verso l'Europa tramite gasdotti che attraversano l'Ucraina nell'ambito dei negoziati per ottenere una tregua energetcia per l'inverno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Steve Witkoff e Jared Kushenr hanno paventato l'idea durante il loro viaggio in Russia e Ucraina in settembre. La vendita di gas naturale sarebbe realizzata tramite un intermediario americano per aggirare le sanzioni. (ANSA).