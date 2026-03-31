(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAR - Gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Un video privo di didascalia, pubblicato su Truth dal presidente Donald Trump e raffigurante una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno, ha immortalato l'attacco, ha precisato il funzionario. Le forze americane hanno colpito oltre 11.000 obiettivi durante il conflitto contro l'Iran, durato un mese, concentrandosi prevalentemente su siti volti a degradare le capacità offensive del Paese. Alcuni "siti militari" sono stati colpiti nel corso di attacchi condotti sul centro dell'Iran, ha riferito invece l'agenzia iraniana Fars. "Le indagini preliminari indicano che alcune strutture militari a Isfahan sono state prese di mira", ha dichiarato Akbar Salehi, funzionario della sicurezza presso l'ufficio del governatore della provincia di Isfahan, citato dall'agenzia. Il funzionario ha inoltre affermato che l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime non erano ancora chiari. (ANSA).