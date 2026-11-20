(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Il dipartimento del Tesoro e il dipartimento di Stato americani hanno annunciato sanzioni contro quattro cittadini iraniani, accusati di agire come "fiduciari del petrolio" incaricati di riscuotere i proventi di vendite internazionali illecite di greggio, al fine di eludere le sanzioni e il blocco navale statunitense. Tra questi ci sono Mohammad Javad Bavand, ex ufficiale dell'intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; e Majid Taj, fratello di Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana. Secondo Washington i quattro hanno incassato fondi provenienti da vendite illecite di petrolio, trattenendo in molti casi parte dei ricavi per fini personali, contribuendo al contempo a finanziare le attività militari e regionali del regime. (ANSA).