(ANSA) - ROMA, 03 APR - Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo ep di sei tracce, dal titolo U2 - Easter Lily. Mentre proseguono le sessioni di registrazione per il nuovo album in studio, l'ep arriva come una seconda raccolta autonoma di nuova musica da condividere con i fan, in vista del prossimo disco. Fa seguito all'ep Days of Ash del mese scorso, pubblicato durante il Mercoledì delle Ceneri. Mentre Days of Ash era una risposta ai tempi caotici del mondo esterno, Easter Lily è una raccolta di canzoni molto più riflessive, che emerge da un luogo più personale e privato, in cui alcuni potrebbero rifugiarsi in tempi come questi, esplorando temi come amicizia, perdita, speranza e, in definitiva, il rinnovamento. "Siamo in studio, ancora impegnati a realizzare un album rumoroso, caotico e 'irragionevolmente colorato' da suonare dal vivo… che è il vero habitat degli U2 - ha dichiarato Bono -. Continuiamo a pensare al rock'n'roll più vivace come ad un atto di resistenza contro tutta questa orribile realtà che vediamo sui nostri piccoli schermi. Questi sono senza dubbio "anni duri" per molti di noi che guardano al caos che regna là fuori nel mondo. È un periodo in cui la nostra band sta scavando più a fondo nelle nostre vite per trovare una serie di canzoni con cui cercare di affrontare il momento… Con Easter Lily ci siamo ritrovati a porci domande molto personali. L'album Easter di Patti Smith mi ha dato tanta speranza quando è uscito nel 1978. Non avevo ancora 18 anni. Il titolo è un omaggio a lei". L'EP Easter Lily è accompagnato da un'altra edizione speciale digitale della rivista online, intitolata "U2 - Propaganda - Easter Lily". (ANSA).