(ANSA) - BERLINO, 20 GEN - Gli ordini nel settore manifatturiero in Germania sono aumentati a novembre 2025 dell'1,8% rispetto al mese precedente e del 5,9% rispetto a novembre 2024, lo comunica oggi l'Ufficio federale di Statistica. In particolare, secondo i dati, a contribuire a questa performance è la produzione di veicoli speciali (aerei, navi, veicoli militari), dove si registra un aumento degli ordini del 3,1%, ma anche gli incrementi nell'industria automobilistica (+3,0%) e nell'ingegneria meccanica (+1,1%) hanno avuto un impatto positivo sul risultato complessivo. (ANSA).