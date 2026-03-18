(ANSA) - MILANO, 18 MAR - A gennaio gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over the top, l'andamento del primo mese del 2026 si attesta a +2,3%. "Il dato è sicuramente incoraggiante, ma certamente bisognerà attendere almeno la chiusura del primo trimestre per capire l'intonazione del mercato, che sicuramente quest'anno potrà beneficiare della presenza dei grandi eventi sportivi (Mondiali di calcio) - sottolinea Luca Bordin, country leader Italia di Nielsen -. Certamente il contesto globale dominato dal nuovo scoppio della guerra in Medio Oriente, dalle conseguenti forti tensioni economiche e politiche e del caro energia, sono elementi da tenere in seria considerazione. Nei prossimi mesi potremo capire come queste variabili influenzeranno la propensione agli investimenti pubblicitari." Relativamente ai singoli mezzi, la Tv è in crescita dello 0,6% a gennaio, i quotidiani dello 0,5% mentre i periodici calano del 14,7%. In rialzo la radio, +4,3%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del Web advertising il mese chiude con un +3,8% (+2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo per l'Out of home (transit e outdoor) che a gennaio 2026 cresce del +45,5%. In negativo invece il cinema -1,4% e il direct mail -7,2%. (ANSA).