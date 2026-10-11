(ANSA) - SANAA, 11 OTT - Gli Houthi dello Yemen hanno messo in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riad che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. "Le forze armate yemenite rinnovano il loro avvertimento a tutte le compagnie aeree, al personale, ai lavoratori e ai viaggiatori contro l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi", ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree su X. "Gli aeroporti e lo spazio aereo sono esposti a possibili attacchi e costituiscono un teatro operativo per le nostre forze, ad eccezione degli aeroporti della Mecca e di Medina", ha aggiunto. (ANSA).