(ANSA) - MILANO, 01 SET - Nuovo fronte aperto per Matteo Salvini: un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega nord e per questo ha creato il Comitato per la convocazione del congresso federale, come hanno anticipato Sky Tg24 e poi Corriere della Sera. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company, per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello di 'scippare' la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini. (ANSA).