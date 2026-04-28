(ANSA) - ROMA, 28 APR - Gli Emirati Arabi hanno deciso di uscire dall'Opec, il gruppo dei paesi produttori di petrolio e dall'Opec+ (che includde altri dieci paesi fra cui la Russia) a partire dal primo maggio dopo dopo sei decenni, pianificando un riallineamento strategico nel quadro della guerra in Iran. Lo riporta Bloomberg citando l'agenzia di stampa emiratina Wam. L'uscita degli Emirati aiuterà il paese a soddisfare la domanda in continua evoluzione, riporta l'agenzia, aggiungendo che il paese aumenterà gradualmente la produzione. (ANSA).