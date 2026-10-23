(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 23 OTT - Le organizzazioni degli autotrasportatori del Messico hanno proclamato uno sciopero nazionale a tempo indeterminato a partire da lunedì 26 ottobre, denunciando l'insicurezza sulle strade, le estorsioni e l'aumento dei costi operativi. La mobilitazione è stata annunciata da Augusto Ramos Melo, presidente della Camera nazionale dell'autotrasporto merci (Canacar), insieme ad altre associazioni del settore. Lo riferisce Milenio, precisando che i rappresentanti chiedono risposte concrete alle autorità dopo una serie di incontri giudicati insufficienti. Tra le contestazioni degli autotrasportatori figura anche una modifica prevista nel pacchetto economico per il 2027, che abbassa da 300 a 250 milioni di pesos messicani (da circa 14,3 a 11,9 milioni di euro) il limite di fatturato annuo per accedere a un incentivo fiscale sulle spese per i pedaggi autostradali. Le associazioni chiedono invece di estendere il beneficio a tutte le imprese del settore mentre, secondo le stime dei promotori, alla protesta potrebbero aderire circa un milione di veicoli su un parco nazionale di due milioni. (ANSA).