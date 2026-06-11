(ANSA) - MOSCA, 11 GIU - Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono arrivati al ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre Paesi avevano incontrato domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I tre diplomatici, hanno informato le agenzie russe, hanno in programma un incontro con un vice ministro. Ieri il ministro degli Esteri Serghei Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei Paesi E3 a chiedere l'incontro. "Ci incontreremo con loro, li ascolteremo - ha detto il capo della diplomazia di Mosca - È interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive". (ANSA).