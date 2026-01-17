(ANSA) - ROMA, 17 GEN - In Italia i tempi della Giustizia civile "non sono uguali ovunque", vanno "a più velocità: da 132 a 928 giorni. Gorizia la più rapida, a Vibo Valentia i tempi più lunghi. Per le cause di lavoro record di 1.420 giorni a Sulmona". Confartigianato registra caso per caso le "forti differenze nella velocità" nei processi civili, e avverte: "La diversa durata nella definizione dei procedimenti rischia di diventare un fattore di distorsione della competitività delle imprese". Per il presidente della confederazione di artigiani e piccole imprese, Marco Granelli, è "un freno allo sviluppo. Soprattutto per le piccole imprese - avverte - sostenere contenziosi prolungati e l'incertezza sulla durata delle decisioni giudiziarie può significare rinunciare a investimenti, occupazione e crescita". (ANSA).