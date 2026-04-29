(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il ministro Alessandro Giuli interviene con un messaggio vocale in diretta a La Pennicanza, il programma di Fiorello in onda su Radio 2, sul Teatro Delle Vittorie. Al centro della puntata il caso dello storico teatro, che la Rai ha messo in vendita. "È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al ministro Giuli", spiega Fiorello, che lascia un audio indirizzato direttamente a lui: "Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un'istanza per poter intervenire sulla questione del Teatro. Abbiamo avuto un'idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai... Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?". E, in diretta, arriva la risposta del ministro: "Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo con l'impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Fiorello replica: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo". (ANSA).