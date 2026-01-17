(ANSA) - L'AQUILA, 17 GEN - Il titolo di Capitale della Cultura 2026 è il "meritato sigillo di una comprovata rinascita dalle macerie sempre più remote del nostro temuto e luttuoso inquilino: il costante moto della terra, culminato nel terremoto del 6 aprile 2009; e al tempo stesso è la prova concreta della scommessa vinta da una comunità operosa che ha saputo crescere come modello di partecipazione offrendo un esempio di visione collettiva, sicura di sé e aperta al mondo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel suo discorso durante la cerimonia di inaugurazione di L'Aquila capitale della Cultura 2026. "Diventare Capitale della Cultura non è cosa facile: occorre uno sforzo corale, creativo e amministrativo, tale da superare la formidabile concorrenza di altre numerose città italiane - ha aggiunto -. Vi assicuro che il coinvolgimento emotivo che state vivendo in questo momento, l'orgoglio di sentirvi persone speciali di un luogo speciale, è come un'onda luminosa che si propaga con una frequenza e una intensità di cui il ministero che rappresento ha avvertito immediatamente un calore che non si esaurisce nei confini della vostra città". "L'Aquila è a modo suo già Capitale della Cultura italiana da tempo immemore - - ha sottolineato il ministro - è la regina della nostra civiltà appenninica e trova in Rieti la sua naturale città federata per questa comune avventura". (ANSA).