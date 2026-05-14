(ANSA) - TORINO, 14 MAG - ''Tengo particolarmente al fatto che il Salone del libro manifesti pluralità e differenze, sfaccettature che non devono essere mai sfruttate, sia dal punto di vista dell'ideazione sia da quello dell'informazione. Il governo e il ministero che rappresento sono perfettamente allineati a questa impostazione. E siamo presenti anche con il contributo alle cosiddetto terze pagine dei giornali di uno stanziamento da 10 milioni a sostegno dei quotidiani nazionali e locali per informare per valorizzare le informazioni culturali, anche questa è una destinazione precisa. Si è pensato perché non fare qualcosa in più per l'informazione per i giornali anche cartacee, analogiche, perché non dare quel qualcosa in più affinché i collaboratori, gli scrittori, i giornalisti che si occupano di cultura siano pagati meglio, invogliati e incentivati a espandersi''. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli inaugurando il Salone del libro a Torino. (ANSA).