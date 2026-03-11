(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in un incontro in prefettura. "Occorre garantire continuità all'attività del Sannazaro", ha sottolineato Giuli. "È stata una riunione molto concreta - ha aggiunto con soddisfazione Giuli - il prefetto di Napoli è stato velocissimo". Al tavolo con il ministro oggi c'erano il prefetto Michele di Bari, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i proprietari dello stabile e poi i gestori del Sannazaro. Giuli ha ribadito che il cronoprogramma prevede "l'acquisto dello stabile e la continuità della programmazione della stagione del teatro". Per questo si metterà a disposizione "uno spazio che potrebbe essere anche dentro Palazzo Reale affinché le attività del Sannazaro proseguano". Il teatro di via Chiaia è stato completamente distrutto da un incendio divampato all'alba del 17 febbraio scorso. Il ministro ha evidenziato l'unità di intenti "del prefetto, del sindaco, del presidente della Regione, del ministro che vi parla per garantire continuità alla grande famiglia del Sannazaro". Al momento non è stato quantificato il valore, "ma saremo veloci", ha aggiunto. (ANSA).