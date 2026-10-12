(ANSA) - ROMA, 12 OTT - E' Civita di Bagnoregio/Bolsena la città designata Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia presso la Sala Spadolini del Ministero. Alla proclamazione hanno partecipato i rappresentanti delle quattro candidature selezionate per la fase finale: oltre a Civita di Bagnoregio, in aggregazione con Bolsena ; Capri; Padova ; Pozzuoli Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. (ANSA).