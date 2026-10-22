(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Un giudice di Miami ha fissato per l'11 dicembre il termine entro cui il presidente Donald Trump dovrà testimoniare sotto giuramento nell'ambito della causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari da lui intentata contro la Bbc. Il giudice Enjolique Lett ha emesso l'ordine in risposta alle rimostranze dell'emittente britannica, secondo cui il tycoon si sarebbe rifiutato di sottoporsi a interrogatorio, arrivando persino ad annullare una data precedentemente concordata, quella del 16 ottobre. (ANSA).