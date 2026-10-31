(ANSA) - TORINO, 31 OTT - I sedicenti "Guerrieri" No Vax portano avanti "un'ideologia antiscientifica, antistorica e anacronistica" ma nessuna delle loro attività, se non si traduce in fatti di reato, "può rappresentare quel pericolo per l'ordine pubblico che il delitto di associazione per delinquere mira a contrastare". Lo scrive un gup del tribunale di Torino, Andrea Bonato, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso giugno ha prosciolto, contro il parere della procura, sette imputati aderenti ai cosiddetti "Vi_Vi", la sigla che ha firmato una quantità di scritte contro i vaccini apparse tra il 2021 e il 2022 nel capoluogo piemontese su svincoli autostradali, marciapiedi, scuole, ospedali e presidi sanitari, sedi universitarie e sindacali, musei, banche e, in una occasione, l'edificio che ospita il quotidiano La Stampa. La procura di Torino, sulla scorta delle indagini della Digos, affermava di avere individuato una vera e propria struttura, attiva su Telegram, con "una base operativa segreta", ramificazioni "a livello nazionale" in diverse città italiane e un "meccanismo interno" per il reclutamento e la formazione dei militanti. Il fascicolo era stato aperto per associazione per delinquere finalizzata al danneggiamento e all'imbrattamento. Secondo il giudice, però, i singoli atti vandalici contestati nel capo d'accusa sembrano essere il prodotto di "iniziative individuali o concorsuali" di singoli soggetti e, in quanto tali, "non ascrivibili al gruppo di appartenenza". (ANSA).