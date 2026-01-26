(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini. L'ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere on line la prossima puntata del suo format 'Falsissimo', che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti. Il conduttore e giornalista nell'istanza aveva lamentato una campagna di diffamazione ai suoi danni. (ANSA).