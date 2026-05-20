(ANSA) - ROMA, 20 MAG - A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,7% rispetto a febbraio. Lo rende noto l'Istat spiegando che è il quinto calo consecutivo e si pone al livello più basso da agosto 2025. Nella media del primo trimestre del 2026 la produzione nelle costruzioni cala del 2,0% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l'indice grezzo registra a marzo 2026 un incremento del 4,4%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario mostra una flessione dello 0,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025). Nella media del primo trimestre di quest'anno l'indice grezzo aumenta dello 0,4%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche su base trimestrale, spiega ancora l'Istat, la dinamica congiunturale risulta negativa. Un lieve calo rispetto a marzo 2025 caratterizza altresì l'indice corretto per gli effetti di calendario. (ANSA).