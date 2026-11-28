(ANSA) - TRIESTE, 28 NOV - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha convalidato l'arresto di Davide Principe, di 35 anni, accusato di aver ucciso il padre, Francesco, di 65, carabiniere in pensione. Il Gip ha disposto per Principe la custodia cautelare in carcere o, in alternativa, in una struttura analoga. Il presunto omicida era da tempo seguito dagli operatori del centro di igiene mentale della Maddalena, a Trieste. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di giovedì in via Flavia. Al culmine di una lite poi sfociata in una vera colluttazione con il padre, l'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il genitore alla gola. Il delitto sarebbe maturato in un ambiente familiare complesso e difficile come avrebbe raccontato lo stesso Principe agli investigatori della Polizia, una volta portato in Questura. Il coltello utilizzato sarebbe stato lavato e messo in un cassetto. (ANSA).