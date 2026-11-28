(ANSA) - SPRESIANO, 28 NOV - Sarà il medico legale Antonello Cirnelli a eseguire l'autopsia sulla piccola Chloe, la neonata morta all'ospedale di Treviso dopo essere venuta alla luce prematuramente il 14 novembre scorso. La Procura di Treviso conferirà l'incarico giovedì mattina. L'esame - programmato nella stessa giornata - dovrà chiarire le cause del decesso e gli effetti delle lesioni riportate dalla madre, 22 anni, nell'incidente avvenuto a Spresiano, quando l'auto sulla quale viaggiava, all'ottavo mese di gravidanza, era stata speronata da una vettura con a bordo presunti ladri in fuga. Per la vicenda è stata aperta un'indagine per omicidio stradale contro ignoti. (ANSA).