(ANSA) - ASTI, 01 SET - Saranno celebrati giovedì prossimo alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Castel Boglione (Asti) i funerali di Enzo Bianchi, monaco tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nata nel 1965 nel Biellese. Affetto da alcune patologie, è morto oggi all'ospedale Molinette di Torino. Era profondamente legato al suo paese natale di 600 abitanti, nel cuore della Langa Astigiana. La funzione sarà concelebrata dal parroco, don Joseph Vallanat, che spiega: "Arriverà molta gente per salutare Enzo, ma la nostra chiesa è un piccolo duomo che può contenere centinaia di persone". Dopo, come da espressa volontà del monaco, il corteo procederà a piedi verso il cimitero. "Poi, finalmente, Enzo riposerà tra le sue colline e le sue vigne, protetto dall'affetto di chi lo ha visto crescere e non lo ha mai dimenticato". "Aveva acquistato un pezzo di terra nel camposanto e ha chiesto di essere sepolto lì, non in un loculo", spiega il parroco. "Era un piacere fare quattro chiacchiere con lui, era un conversatore formidabile e simpatico, amava intrattenersi con le persone che conosceva da una vita e che incontrava per strada". Don Vallanat ricorda in particolare il legame con la comunità in occasione di grandi ricorrenze, come il centenario della parrocchia nel 2014 e, l'anno scorso, i 75 anni della Cantina Araldica. In entrambi i casi Bianchi aveva tenuto conferenze in paese. "Veniva in paese - ricorda -, si fermava a parlare con i suoi compaesani, si informava sulla salute di tutti". (ANSA).