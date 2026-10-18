(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Alcuni giovani stanno lanciando tavolini e sedie addosso alla vetrina del negozio Footlocker in via Torino: gettano cestini in mezzo alla strada e stanno colpendo anche la vetrina del negozio "Champions" della stessa via. Poco dopo anche l'assalto a un supermercato Carrefour con il saccheggio di alcuni beni alimentari. E proprio nella zona del Duomo centinaia di giovani, divisi in piccoli gruppi di 10 o 20, in prevalenza vestiti di nero e alcuni con il volto coperto, si sono radunati distribuendosi anche per le vie del centro. In 50 sono stati già fermati per identificazione e accompagnati in questura. (ANSA).