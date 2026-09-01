(ANSA) - MODICA, 01 SET - Un giovane egiziano è stato ucciso al culmine di una lite a Modica, nel Ragusano, nella zona di Villa Tedeschi-Casa di Comunità, in contrada Raddusa. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata ferita mortalmente utilizzando un corpo contundente. I carabinieri stanno valutando la posizione di un suo connazionale che è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e militari dell'Arma della compagnia di Modica. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore di Ragusa, Santo Fornasier. (ANSA).