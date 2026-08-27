(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Un turista straniero di 22 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di corso Umberto, a Napoli. In tre che erano a bordo di una macchina - così è stato riferito nella denuncia - lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafogli ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione e uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. A far scattare l'allarme è stato lo stesso 22 anni che poco dopo lungo corso Umberto ha fermato una pattuglia del commissariato 'Dante'. Gli agenti lo hanno soccorso. Portato all'ospedale 'Vecchio Pellegrini' è stato medicato: guarirà in sette giorni. (ANSA).