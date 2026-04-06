(ANSA) - VICENZA, 06 APR - Un giovane 21 anni, della provincia di Padova, è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona, la contrada Pria, frequentata oggi da molte persone per il pic nic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d'acqua, che in quel punto è tumultuoso. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente. Inutili i soccorsi portati dai vigili del fuoco intervenuti con i sommozzatori e il Suem 118. (ANSA).