(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Una giovane studentessa in fin di vita, Eirini, 28 anni, è stata salvata da un trapianto di fegato super-urgente all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino. La ragazza studia nei Paesi Bassi ed è di origine greca e si trovava in Grecia quando è stata colpita da un'insufficienza epatica, rapidamente evoluta in insufficienza multiorgano all'Hippokration General Hospital di Atene. La giovane è affetta dal morbo di Wilson, rara malattia genetica caratterizzata dall'accumulo di rame a livello epatico. Organizzato il trasporto in tempo record, a dodici ore dal suo arrivo è entrata in sala operatoria. (ANSA).