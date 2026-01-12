PADOVA. "Una delle telecamere di videosorveglianza del Municipio ha ripreso la ragazza mercoledì in tarda serata, non so l'ora esatta perché non me l'hanno comunicata. Mi hanno detto che l'hanno vista con la bici, ma non ho avuto altre notizie in merito". Lo ha affermato il sindaco di Teolo (Padova), Valentino Turetta, intervenendo alla trasmissione Storie Italiane di Rai1 in merito al caso di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio.

"L'unica cosa che posso dire - ha aggiunto il primo cittadino - è che hanno ripreso questa ragazza con la bicicletta che è stata trovata sabato, riconosciuta dai volontari. Siamo a una ventina di chilometri da dove abita. Non sono in grado di darvi risposte puntuali, le certezze sono due: la bicicletta e il suo passaggio".

E ancora: "Mi è stato spiegato che il segnale del telefono può avere un raggio di azione anche di 20 chilometri, quindi dire che se il telefono prende qui è perché sono a Teolo non è giusto. Da mercoledì sera sono iniziate le ricerche, come Comune abbiamo dato la disponibilità di una sala ai vigili del fuoco per fare il loro centro, anche ieri c'erano diverse squadre di cinofili, volontari della protezione civile e vigili del fuoco. Anche la comunità sta aiutando nei limiti del possibile, speriamo che tutto si evolva per il meglio", ha concluso.



Allo stato, secondo quanto si è appreso dalle fonti investigative, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi nella perdita delle tracce della ragazza. Le ricerche attualmente in corso sono coordinate dalla Prefettura di Padova e dai Vigili del Fuoco che sono sul campo. Annabella era uscita di casa martedì scorso verso le 20:00 da casa sua, a Padova. Non è più tornata a casa, e l'ultima volta che il suo cellulare è stato rintracciato era nella zona di Teolo (Padova). Nella zona è stata anche rinvenuta la bici. La giovane studia Giurisprudenza a Bologna.