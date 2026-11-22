(ANSA) - OSOPPO, 22 NOV - Un operaio, di 26 anni, è rimasto gravemente ferito questa mattina in un infortunio sul lavoro alla Pittini di Osoppo (Udine) mentre stava sostituendo un pesante manufatto in acciaio, movimentato tramite carroponte. L'uomo, residente a Raveo, è rimasto accidentalmente schiacciato dal manufatto stesso, riportando lesioni al capo e al torace. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in elicottero dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto è stata informata, da parte dei carabinieri, l'autorità giudiziaria, che ha disposto l'intervento del personale del Dipartimento di prevenzione dell'Asufc per gli accertamenti sulle cause e sulle dinamiche dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).