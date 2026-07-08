(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, e ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele, dopo una Tac e le prime cure non si troverebbe in pericolo di vita. E' accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini, a Pioltello (Milano) quando il giovane, un 25enne colombiano, è sato aggredito da più persone, da lui descritte come nordafricani. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).