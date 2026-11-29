(ANSA) - CATANIA, 29 NOV - Un giovane di 18 anni, Agatino Bruno, è stato ferito da un colpo di pistola a Catania. La vittima si è presentata ieri sera, accompagnata da alcuni familiari, al Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Nella notte tra giovedì e venerdì, in una sparatoria era stato ferito alla schiena un 17enne. E' allarme criminalità in città: dall'inizio del 2026 si contano circa 30 sparatorie. I medici, come previsto dalla procedura, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle squadre Volanti della polizia. Il ferito ha raccontato di essere stato colpito mentre si trovava in una zona di campagna vicino via Capo Passero, nel quartiere Trappeto Nord. Il 18enne ha precedenti per reati in materia di stupefacenti. I medici gli hanno diagnosticato una frattura del femore: sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile. (ANSA).