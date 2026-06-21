(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Una giostra è rimasta bloccata durante la corsa, lasciando gli occupanti a circa trenta metri dal suolo. È accaduto al luna park di Villanova Canavese, nel Torinese, dove i vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti nella tarda serata di ieri. Otto ragazzini sono rimasti bloccati in verticale. I vigili del fuoco sono arrivati con quattro squadre e sono riusciti a liberarli e a riportarli a terra in sicurezza. Nessuno si è fatto male. Il personale del 118 ha valutato le condizioni degli otto coinvolti, in particolare di quelli che erano rimasti bloccati a testa in giù. Alla fine nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. (ANSA).