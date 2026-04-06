(ANSA) - CARACAS, 06 APR - Il Collegio nazionale dei giornalisti del Venezuela (Cnp), sezione di Caracas, ha denunciato 76 violazioni della libertà di espressione e di stampa nel primo trimestre del 2026, coinciso con l'avvio della presidenza ad interim di Delcy Rodríguez. Secondo il rapporto presentato oggi e diffuso dai media locali, tra i casi documentati figurano 18 detenzioni arbitrarie, 16 impedimenti alla copertura giornalistica, 15 espulsioni di corrispondenti stranieri, 9 episodi di molestie, 4 intimidazioni e 4 chiusure di emittenti radiofoniche. Il sindacato segnala inoltre che 20 giornalisti e operatori dell'informazione restano sottoposti a procedimenti giudiziari senza esito, con misure cautelari che ne limitano movimenti e diritti civili. Il Cnp denuncia anche il blocco di oltre 50 media digitali e la diffusione su YouTube di falsi notiziari generati con intelligenza artificiale per amplificare la narrativa ufficiale e ostacolare l'informazione indipendente. (ANSA).