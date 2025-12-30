(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Sulle pensioni qui dicono che abbiamo allungato l'età pensionabile, in realtà l'intervento del governo ha ridotto di due mesi nel 2027 l'aumento dell'età pensionabile perché in automatico sarebbe aumentata di tre mesi. Naturalmente nel corso del 2026 se le cose continueranno ad andare bene sui conti pubblici come fino ad oggi cercheremo anche di ridurre quel mese in più che partirebbe dal 2027". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontrando la stampa alla Camera dopo il via libera alla manovra. (ANSA).