(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "Salutiamo con soddisfazione l'approvazione" della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia da parte dell'Ecofin. "Ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, al Consiglio Ue, secondo quanto comunica il Mef. "L'inserimento dell'energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. E' stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i paesi europei che vorranno avvalersene". (ANSA).