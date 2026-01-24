(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Abbiamo un Pnrr di cui si parla molto poco, che sono i Fondi di coesione. Centinaia di miliardi, che per l'80% devono essere destinati alle regioni meridionali, che noi abbiamo gestito male come paese. Credo che le esperienze e gli errori fatti rispetto al Panrr possano essere utili anche sui fondi di coesione, dove un ruolo fondamentale lo hanno le Regioni. Ci sono Regioni che si comportano bene e Regioni che si comportano male. Penso che per le Regioni del Sud si apra una riflessione importante su come utilizzare i Fondi di coesione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a "Idee in movimento", la tre giorni della Lega a Roccaraso (L'Aquila). (ANSA).