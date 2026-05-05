(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Il risparmio è una virtù privata, ma diventa valore pubblico soprattutto attraverso l'investimento": per far questo "la stabilità è un punto cruciale". Lo afferma il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. "Il risparmio è un'allocazione virtuosa per i figli" e "il mio primo obiettivo è l'avanzo primario" per i conti dello Stato, anche "per non generare ulteriori oneri" sulle spalle dei giovani, aggiunge Giorgetti intervenendo in video all'apertura del Salone del risparmio a Milano. (ANSA).