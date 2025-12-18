(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Sono stati tenuti indenni tutti coloro che hanno fatto il riscatto fino adesso, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti, e anche chi ha iniziato a pagare e non ha concluso". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'informativa alla Camera "Per il futuro uno potrà riscattare ma saprà che quello che versa aumenterà la pensione che riceverà ma non inciderà rispetto alla data di pensionamento, è un alogica puramente assicurativa", ha spiegato il ministro. (ANSA).