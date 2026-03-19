(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Le guerre generano sfiducia, paura, chiusura e le conseguenze sono immediate: impennate dei prezzi energetici e con un rischio inflazionistico sulle famiglie, mentre il famigerato spread ha rialzato la testa. E quindi è uno stress test impegnativo anche per i conti pubblici". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, in un videomessaggio diffuso durante la tappa milanese di Motore Italia, il roadshow crossmediale di Milano Finanza. (ANSA).