(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Un conto è fronteggiare il rincaro delle materie prime, un conto è affrontare sia questo che l'aumento dei tassi di interesse". Così il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, all'assemblea della Compagnia delle Opere. In vista della manovra, "la responsabilità consiglia di muoversi senza dimenticare gli obiettivi politici e i problemi di equilibrio sociale, ma anche tenendo conto che la coperta è corta e quindi dobbiamo essere molto attenti a come ci si muove". (ANSA).