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(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Trattandosi di una flessibilità in deroga, l'attivazione della clausola di salvaguardia non richiederebbe la pubblicazione di un nuovo Piano strutturale di medio termine, ma implicherebbe comunque una richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici al Parlamento, da approvare previo coinvolgimento dello stesso". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time al Senato ad un'interrogazione del M5s sulle fonti di finanziamento per l'aumento delle spese militari. (ANSA).