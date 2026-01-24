(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Penso che lo spirito della rottamazione (delle cartelle esattoriali, n.d.r.) valga anche per i Comuni. L'auspicio è che per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti accertati che sono lì da decenni, la soluzione trasattiva con i contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova. E' lo spirito con cui la Lega ha lavorato". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a "Idee in movimento", la tre giorni della Lega a Roccaraso (L'Aquila). (ANSA).