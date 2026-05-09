(ANSA) - BERGAMO, 09 MAG - L'attuale contesto "richiede prudenza e senso di responsabilità ma deve anche necessariamente aprire spazio a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti o ideologie fini a se stessi". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Non bisogna sottovalutare l'impatto sociale delle politiche economiche odierne. La storia economica ci insegna, inoltre, che i sistemi economici sono, per così dire, 'costruzioni storiche' e non realtà immutabili. Ciò significa che anche le regole attuali del commercio internazionale, della finanza o della governance globale possono cambiare e lo stiamo vedendo", prosegue Giorgetti al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo. (ANSA).