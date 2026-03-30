(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Contro lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente serve "una rapida, coordinata e proporzionata risposta politica": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla riunione del G7 finanze-energia. Giorgetti, che ha invitato a tenere "ben presenti gli insegnamenti del 2022-23" con l'attacco russo all'Ucraina, ha definito il caro-energia "un problema critico per le industrie energivore che rappresentano il 20% della manifatturiera italiana". "Le misure energetiche per contrastare l'aumento indiscriminato dei prezzi - ha detto - devono essere mirate, temporanee e basate su un approccio condiviso", per questo "sono d'accordo con Christine Lagarde, dobbiamo trovare un giusto mix tra politica monetaria e fiscale". (ANSA).