(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Un giardiniere di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una riserva naturale di Medicina (Bologna). L'uomo, dipendente di una società che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio, è stato colpito dal distacco del coperchio di un escavatore fermo, non in funzione al momento del fatto. È successo lunedì pomeriggio e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel Guelfo. Soccorso dal 118, il 75enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Sono in corso accertamenti da parte della Medicina del Lavoro dell'Azienda Usl di Imola. (ANSA).